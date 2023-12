La Pyrenea Triathlon Palais Beaumont Pau, 24 mars 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24

9h: départ pour les individuels

9h15: départ pour les relais

course à pied : 19km – 226m D+

Vélo : 35km – 1359m D+

Ski de randonnée : 706m D+.

9h: départ pour les individuels

9h15: départ pour les relais

course à pied : 19km – 226m D+

Vélo : 35km – 1359m D+

Ski de randonnée : 706m D+

9h: départ pour les individuels

9h15: départ pour les relais

course à pied : 19km – 226m D+

Vélo : 35km – 1359m D+

Ski de randonnée : 706m D+

.

Palais Beaumont allée Anna de Noailles

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-24 par OT Pau