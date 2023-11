Course de la Paix Palais Beaumont Pau, 23 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La Course des Pères Noëls en centre ville

Des sas seront mis en place : les concurrents devront obligatoirement avoir sur eux le dossard et le bracelet remis par l’organisation.

Arrivée : enceinte du Parc des Expositions (7 bvd Champetier de Ribes ).

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Santa Claus Race in the city center

Airlocks will be set up: the competitors will have to have on them the number and the bracelet given by the organization.

Arrival : Parc des Expositions (7 bvd Champetier de Ribes )

La carrera de Papá Noel en el centro de la ciudad

Se instalarán esclusas: los competidores deberán llevar su número y la pulsera entregada por la organización.

Final : Parque de Exposiciones (7 bvd Champetier de Ribes )

Der Lauf der Weihnachtsväter im Stadtzentrum

Es werden Schleusen eingerichtet: Die Teilnehmer müssen unbedingt ihre Startnummer und das von der Organisation ausgehändigte Armband bei sich tragen.

Ziel: Gelände des Parc des Expositions (7 bvd Champetier de Ribes )

