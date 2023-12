LE CAS DIETRICH PALAIS BEAUMONT Pau, 31 décembre 2023, Pau.

Un matin, Yves et Mireille se retrouvent dans leur appartement, qu’ils ne reconnaissent plus. Tout a changé, le mobilier, les voisins, l’agencement… Que s’est-il passé ? Ils se retrouvent dans un quotidien qu’ils ne reconnaissent plus. Les situations cocasses, improbables et souvent grinçantes font de cette pièce un moment de rire et d’inattendu.

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:00

PALAIS BEAUMONT PARC BEAUMONT 64000 Pau 64