[COLLOQUE] Éduquer à l’Europe à l’École Palais Beaumont, 16 mai 2023, Pau.

[COLLOQUE] Éduquer à l’Europe à l’École Mardi 16 mai, 10h00 Palais Beaumont

?? Éduquer à l’Europe est une nécessité pour la formation du citoyen et l’École est au cœur de cette mission.

Vous enseignez ? Vous êtes un professionnel de l’éducation ?

Et si nous parlions d’Europe ?

Participez au colloque [ÉDUQUER À L’EUROPE À L’ÉCOLE] qui se tiendra le 16 mai prochain, de 10h au 16h au Palais Beaumont de Pau.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne ➡ https://eduqueraleuropealecole.rsvpify.com

Venez vous (in)former, échanger et partager, en présence d’experts reconnus, autour des initiatives, méthodes et projets innovants ? qui existent et qui soutiennent une meilleure présence du sujet européen en classe ?✏

Cet événement s’organise dans le cadre du partenariat stratégique Erasmus Plus MEGA – Make Europe Great Again.

Palais Beaumont Allée Alfred de Musset 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://eduqueraleuropealecole.rsvpify.com »}] [{« link »: « https://eduqueraleuropealecole.rsvpify.com »}, {« link »: « https://learningeurope.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T10:00:00+02:00 – 2023-05-16T16:00:00+02:00

2023-05-16T10:00:00+02:00 – 2023-05-16T16:00:00+02:00

éducation europe

Pistes Solidaires – Europe Direct Pau Pays de l’Adour