Forum de l’Emploi et des Jobs d’été Palais Beaumont, 29 mars 2023, Pau. Forum de l’Emploi et des Jobs d’été Mercredi 29 mars, 14h00 Palais Beaumont Entrée gratuite 30 entreprises des secteurs de la grande distribution, du tourisme, de l’animation, du transport, de l’hôtellerie-restauration, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du commerce, de la propreté, de l’énergie et de l’aide à la personne seront présentes. Viens les rencontrer le mercredi 29 mars 2023 de 14h à 17h au Palais Beaumont. Des ateliers de préparation de CV, lettres de motivation et de simulation d’entretiens seront organisés sur place. Pense à apporter plusieurs CV le jour J ! Palais Beaumont Allée Alfred de Musset 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

