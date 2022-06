Palais Augmenté, festival des nouvelles perceptions au Grand Palais Éphémère Grand Palais Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Palais Augmenté, festival des nouvelles perceptions au Grand Palais Éphémère Grand Palais Ephémère, 17 juin 2022, Paris. Du vendredi 17 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 20h00

vendredi

de 12h00 à 20h00

. payant De 4 à 6 euros

La deuxième édition du festival Palais Augmenté met un nouveau coup de projecteur sur les créations artistiques en réalité augmentée, au Grand Palais Ephémère, du 17 au 19 juin 2022. Un programme enrichi de nouvelles expériences digitales, avec un thème : l'alchimie et l'énergie collective. Ce festival, initiative de Fisheye et de la Rmn – Grand-Palais, a pour ambition d'être un état des lieux des innovations technologiques liées à la culture. Au programme de cette deuxième édition : un parcours d'œuvres inédites en réalité augmentée créées par des artistes internationaux accessible depuis les smartphones des visiteurs, des expériences interactives technologiques dans des espaces de démonstration appelés « labs » et un cycle de conférences sur trois jours abordant des thématiques liées à la création numérique contemporaine. Grand Palais Ephémère Place Joffre 75007 Paris

