Cher La nature de la musique Palais Archiépiscopal – musée des Meilleurs ouvriers de France Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. La nature de la musique 16 et 17 septembre Palais Archiépiscopal – musée des Meilleurs ouvriers de France Atelier famille « La nature de la musique ». Il s’agira de créer en commun, avec des éléments provenants de la nature (feuilles, brindilles…) une œuvre qui évoquera la musique. Palais Archiépiscopal – musée des Meilleurs ouvriers de France Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/musees Ancien palais archiépiscopal, construit par l’architecte parisien Pierre Bullet pour l’archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.

Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et le Musée des Meilleurs ouvriers de France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

