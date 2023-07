Médiations à la carte Palais Archiépiscopal – musée des Meilleurs ouvriers de France Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

La maison des Musées est un nouveau lieu hybride, qui accompagne le projet de refonte de l'offre muséale de Bourges.

Elle associe découverte de la richesse des collections, par des présentations thématiques d’oeuvres sorties des réserves, actuellement sur la musique, la mise en lumière de l’histoire des musées de Bourges et de l’évolution du projet de nouveau pôle muséal, ainsi que des explications sur les métiers des musées.

Ces différents aspects seront abordés par des médiateurs, suivant les envies et demandes du public. Palais Archiépiscopal – musée des Meilleurs ouvriers de France Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/musees Ancien palais archiépiscopal, construit par l’architecte parisien Pierre Bullet pour l’archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.

Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et le Musée des Meilleurs ouvriers de France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

