À tous les coeurs généreux, prêts à donner un coup de pouce ! Nous avons besoin de votre aide pour préparer les stands de notre journée d'amitié. Vous pouvez nous aider en nous offrant des vêtements, bibelots, jouets, livres, bijoux, et même des cadeaux tout neufs pour notre tombola.Bien entendu, nous sommes également à la recherche de bénévoles pour nous prêter main-forte. Nous vous attendons très nombreux pour participer à cette belle aventure.Vous pouvez déposer vos dons auprès de notre accueil (01.55.42.81.18) tous les jours : Lundi 14H30-18h45

Mardi à Vendredi 10h30-12h et 14H30-18h45

Samedi 10h30-13h Merci infiniment ! Palais Abbatial 3 rue de l'abbaye 75006 Paris

