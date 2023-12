World Impact Summit 6e édition Palais 2 l’Atlantique Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde World Impact Summit 6e édition Palais 2 l’Atlantique Bordeaux, 7 mars 2024 08:00, Bordeaux. World Impact Summit 6e édition 7 et 8 mars 2024 Palais 2 l’Atlantique Billetterie sur le site du World Impact Summit Le World Impact Summit a vocation à rassembler les acteurs de l’écosystème qui font émerger de nombreuses innovations au cœur de nos territoires. Des solutions pour la transition environnementale existent, et nos capacités d’adaptation et de transformation en sont la preuve. Palais 2 l’Atlantique Parc des expositions de Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.worldimpactsummit-event.com/2024/fr/registration/purchase »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T09:00:00+01:00 – 2024-03-07T17:00:00+01:00

2024-03-07T09:00:00+01:00 – 2024-03-07T17:00:00+01:00

2024-03-08T09:00:00+01:00 – 2024-03-08T17:00:00+01:00

