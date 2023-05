WIS – World Impact Summit 2024 Palais 2 l’Atlantique, 7 mars 2024, Bordeaux.

WIS – World Impact Summit 2024 7 et 8 mars 2024 Palais 2 l’Atlantique Tarif : à venir.

Depuis 2018, le World Impact Summit, plateforme des professionnels acteurs des solutions pour la planète, a pour objectif de réunir les grands témoins internationaux de l’urgence climatique et les solutions portées par les acteurs économiques, publics ainsi que la société civile.

Rejoignez l’écosystème de l’impact positif qui fédère 10 000 professionnels et grands acteurs de la transition écologique, économique et environnementale, publics et privés, collectifs, investisseurs et 300 innovateurs qui s’engagent pour la planète.

Infos pratiques

Dates : du 7 au 8 mars 2024

Lieu : Palais 2 l’Atlantique

Restauration sur place

Tarifs : à venir

Découvrez le programme complet sur le site de l’événement.

Palais 2 l’Atlantique Cours Charles Bricaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://worldimpactsummit.com/ »}]

2024-03-07

2024-03-08

