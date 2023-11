Championnats de France individuels Catégories A et B de gymnastique rythmique Palacium Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Championnats de France individuels Catégories A et B de gymnastique rythmique Palacium Villeneuve-d’Ascq, 26 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Championnats de France individuels Catégories A et B de gymnastique rythmique 26 – 28 janvier 2024 Palacium entrée à partir de 15 euros Du 26 au 28 janvier 2024, le VARS-LM a l’honneur d’organiser le Championnat de France Individuel Nationale A et B de Gymnastique.

Près de 350 gymnastes sont attendus durant ces trois jours où le public pourra découvrir les meilleures prestations de différents clubs venus de toute la France.

Élégance, technicité, endurance et souplesse sont les maîtres mots de cette discipline olympique.

Rendez-vous au PALACIUM à VILLENEUVE D’ASCQ, à partir du 26 janvier 2024, à partir de 13H30.

Toutes les informations relatives à l'évènement sont disponibles sur le QR de l'affiche ou sur le Facebook du club…Venez nombreux et soyez médusés par les performances de haut vol ! Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2024-01-26T13:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

