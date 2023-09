COMPLET Handball féminin : France VS Italie Palacium Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq COMPLET Handball féminin : France VS Italie Palacium Villeneuve-d’Ascq, 11 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. COMPLET Handball féminin : France VS Italie Mercredi 11 octobre, 21h10 Palacium Mercredi 11 octobre 2023 au Palacium à 21h10, l’équipe de France féminine de hanball rencontre l’Italie pour les qualifications à l’Euro 2024 COMPLET

Billetterie : https://billetterie.ffhandball.fr/fr/France_Italie_EDF_M_11_10_2023 Palacium 2 Rue Breughel 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ffhandball.fr/fr/France_Italie_EDF_M_11_10_2023 »}] [{« link »: « https://billetterie.ffhandball.fr/fr/France_Italie_EDF_M_11_10_2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T21:10:00+02:00 – 2023-10-11T22:10:00+02:00

2023-10-11T21:10:00+02:00 – 2023-10-11T22:10:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Palacium Adresse 2 Rue Breughel 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Palacium Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.627128;3.135151

Palacium Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/