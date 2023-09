Jubilaires Palacium Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Jubilaires Palacium Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Jubilaires Samedi 7 octobre, 10h00 Palacium Samedi 7 octobre 2023, la ville met à l’honneur les couples qui fêtent leurs noces d’or, de diamant, de palissandre, de platine.

Informations : Maison des Aînés, rue de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20 Palacium rue Breughel 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

