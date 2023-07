Foire aux associations 2023 Palacium Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Foire aux associations 2023 Palacium Villeneuve-d’Ascq, 10 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Foire aux associations 2023 Dimanche 10 septembre, 13h30 Palacium Entrée gratuite Rendez-vous le dimanche 10 septembre 2023 au complexe sportif du Palacium ! Dimanche 10 septembre de 13h30 à 18h au complexe sportif du Palacium, la Foire aux associations fête ses 40 ans ! Le grand rendez-vous de rentrée des associations villeneuvoises et de leurs nombreux adhérents et organisé par la Ville de Villeneuve d’Ascq. 130 stands, des démonstrations, des initiations, pour découvrir et choisir, parmi les centaines d’activités proposées, celle(s) qui conviendra le mieux aux enfants, aux parents, aux aînés, aux sportifs, aux amateurs de loisirs, aux adeptes de la solidarité…Toute une après-midi de rencontres, de découvertes, de surprises ! Programme À venir Infos Pratiques Entrée gratuite

Ouverture au public de 13h30 à 18h00

Complexe Sportif du Palacium : entrée avenue du Pont de Bois

Accès par le Métro – arrêt Métro Pont de Bois La Foire aux Associations est une éco-manifestation avec tri des déchets et parking vélo surveillé gratuit. Renseignements : Service Démocratie Locale-Vie Associative, 10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. : 03 20 43 50 05 Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 50 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

