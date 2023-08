Atelier « découverte culinaire à l’aveugle » Palacium Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier « découverte culinaire à l’aveugle » Palacium Villeneuve-d’Ascq, 10 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier « découverte culinaire à l’aveugle » Dimanche 10 septembre, 13h30 Palacium à partir de 5 ans Dimanche 10 septembre 2023 à 13h30, au Palacium, devinez quels sont les produits proposés à la dégustation et découvrez ainsi de nouvelles recettes pour plaire aux mangeurs les plus difficiles ! Gratuit sur inscription.

avec Béatrice DEVOS

au Palacium 2 rue Breughel (au sein du Pôle « Ville nourricière » à la Foire aux associations) Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers-du-developpement-durable-de-septembre-2023

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier. Inscription sur liste d’attente Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente- Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

2023-09-10T13:30:00+02:00 – 2023-09-10T14:30:00+02:00

