Point de collecte de vélos, vêtements et équipements sportifs Palacium Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Point de collecte de vélos, vêtements et équipements sportifs Palacium Villeneuve-d’Ascq, 10 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Point de collecte de vélos, vêtements et équipements sportifs Dimanche 10 septembre, 13h30 Palacium Dimanche 10 septembre de 13h30 à 18h au Palacium, point de collecte de vélos, vêtements et équipements sportifs

Avec les jantes du Nord, l’ADAV, la Ressourcerie sportive et « Recycle-moi »

Informations : Tél. : 03 20 43 19 50

03 20 43 19 50 Mail : ddvascq@villeneuvedascq.fr Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T13:30:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T13:30:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

