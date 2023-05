Palace Live : Kenyon, Shikki, Izaya, Dinaa La Place Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le label Palace Prod présente ce concert qui réunit quatre de ses artistes : Kenyon, Shikki, Izaya et Dinaa. Le label Palace Prod présente ce concert qui réunit quatre de ses artistes : Kenyon, Shikki, Izaya et Dinaa. Kenyon viendra présenter sur scène son 1er album “DATA” sur lequel on retrouve les participations de A2H, Di-Meh, Pix’L. Kenyon est un artiste franco-congolais proposant une musique Afro sous influences également caribéennes pour la touche Dancehall, R&B pour la douceur et bien sûr Rap pour ses fondamentaux. Shikki se produira à l’occasion de la sortie de son 1er EP. Jeune artiste originaire de Madagascar, Shikki, est un auteur-compositeur-interprète qui propose un univers musical oscillant entre l’intimité d’une belle chanson R&B, les rythmes et ambiances de l’Afro et la poésie de la chanson française. Izaya nous dévoilera en avant première les titres de son répertoire R&B tirés de son premier album qui sortira fin 2023. Accompagné sur scène de musiciens, Izaya viendra déverser ce miel. Enfin, Dinaa débarque en guitare-voix. Autrice de talent, Dinaa nous emporte dans son univers entre folk song et Soul rugueuse. Émotions puissantes au rendez-vous. Quatre artistes Palace Prod à découvrir sur scène le 28 juin. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://dice.fm/partner/la-place/event/ogxdm-kenyon-shikki-izaya-dinaa-28th-jun-la-place-paris-tickets

