Pala d’or Seignosse

PALA D’OR

Le vendredi 10 mai à 19h au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Bourg.

L’élite de la Pala Larga s’affronte sur un tournoi unique en France.

La Pala d’or revient pour sa troisième édition et s’impose comme la plus grande compétition de pelote basque en spécialité Pala Larga.

Dans cette discipline, les pelotaris, munis d’une pala larga de + de 900 grammes s’affrontent dans un mur à gauche. Avec une vitesse pouvant aller jusqu’à 200 km/h, vous assisterez à des exploits sportifs spectaculaires mêlant force et agilité !

Les 8 meilleurs joueurs mondiaux vont s’affronter sur 5 dates.

Tout d’abord 4 parties de poules auront lieu à Seignosse, Hossegor, Bayonne, Saint Geours de Maremne afin de désigner les finalistes pour la Finale qui se déroulera à Biarritz.

Tarifs ;

+16 ans 15€

-16 ans 10€

Billetterie https://eventick.eu/event/pala-dor-2024/ 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 19:00:00

fin : 2024-05-10

Centre sportif culturel Maurice Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

