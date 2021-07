Joigny Galerie Pakej Joigny, Yonne Pakej – galerie d’art Galerie Pakej Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Pakej – galerie d’art Galerie Pakej, 18 septembre 2021, Joigny. Pakej – galerie d’art

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie Pakej

Galerie d’art présentant les travaux de Pascale Mougin et Jacques Ollivier. Une installation artistique et musicale sera présentée devant la galerie.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails