PAKATRAP – Pakalapin et le trésor chocolaté au parc des Evaux Autre lieu Genève, vendredi 29 mars 2024.

PAKATRAP – Pakalapin et le trésor chocolaté au parc des Evaux Une malédiction s’est abattue sur le Parc ! Une chasse au trésor chocolaté commence pour les enfants en quête d’aventure ! Entre parcours d’orientation et jeu d’enquête, Pâques est surprenante ! 29 mars – 1 avril Autre lieu CHF 25.- par enfant

Début : 2024-03-29T10:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T17:00:00+02:00

Pakalapin, connu dans le monde entier pour ses chocolats de Pâques, est dans l’embarras. C’est bientôt Pâques et il a totalement oublié la formule magique pour distribuer ses chocolats. Il va falloir faire vite pour l’aider, sinon, il n’y aura pas d’oeufs au chocolat pour Pâques cette année ! Retrouvez la formule, et ramenez-la à Pakalapin pour qu’il vous fasse profiter de sa pluie de chocolats.

Le plus grand parc urbain de Suisse vous ouvre ses portes pour une grande chasse au trésor chocolaté dans le cadre préservé de son environnement naturel. Muni de leur carnet de jeu et de leur plan, les enfants rejoindront le magnifique Etang des Evaux et se baladeront sur les pas de Pakalapin, en quête de leurs chocolats préférés.

Sous le signe de la biodiversité, cette chasse aux oeufs leur permettra également de découvrir le patrimoine arboré du parc, les ruches, les hôtels à insectes ou encore le jardin maraicher des Evaux.

Toutes les infos sur https://www.pakatrap.com/

