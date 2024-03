PAKATRAP – Chasse aux oeufs en Vieille Ville « La Pak’aventure » à Genève Autre lieu Genève, vendredi 29 mars 2024.

PAKATRAP – Chasse aux oeufs en Vieille Ville « La Pak’aventure » à Genève Pour fêter Pâques, arpentez les ruelles mystérieuses de la Vieille Ville avec votre enfant à la recherche des animaux et des oeufs de la Pak’Patrouille ! A la clé, des défis et des chocolats à foison! 29 mars – 1 avril Autre lieu CHF 25.- par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T10:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T17:00:00+02:00

C’est la Pakastrophe ! Pakalapin a été rétréci par le vilain magicien et il a besoin d’aide pour distribuer les chocolats de Pâques ! La Pak’Patrouille est cachée dans les ruelles de la Vieille Ville de Genève : à toi de retrouver les copains animaux de Pakalapin pour l’aider dans sa mission !

Profitez d’un immense terrain de jeu pour fêter Pâques avec vos enfants ! Lors de ce grand jeu de piste chocolaté, votre enfant pourra partir à la recherche de la Pak’Patrouille et des mystères les plus incroyables de la Vieille Ville de Genève… et faire le plein de chocolats ! Mais attention, des défis l’attendent tout au long du parcours !

Muni de son carnet de jeu, votre petit.e enquêteur.rice partira sur les traces des lieux et des personnages qui ont fait l’histoire de Genève ! A la clé, des chocolats à foison ! Les déguisements sont les bienvenus !

Infos et inscriptions sur https://www.pakatrap.com/

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/pakatrap-chasse-aux-oeufs-en-vieille-ville-la-pakaventure-a-geneve »}] [{« link »: « https://www.pakatrap.com/ »}]

DR