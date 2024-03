PAKATRAP – Chasse aux œufs, atelier jardinage et dégustation de vins à Avusy Autre lieu Genève, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

Pour fêter Pâques de manière insolite et conviviale, nous vous emmenons découvrir le Domaine de Champlong à Avusy et son environnement exceptionnel. Au cœur d’une nature préservée, loin du brouhaha des villes, ce magnifique Domaine familial est polyvalent, avec l’élevage de bœufs, les cultures céréalières et, bien sûr, la vigne !

Chasse aux oeufs et atelier jardinage pour les enfants

C’est au milieu des champs et des vignes, avec une jolie vue sur la forêt et les montagnes environnantes, que vous participerez en famille à une chasse aux oeufs bucolique ! Au fil de votre balade, vous partirez à la recherche des oeufs cachés par Pakalapin. En chemin, peut-être réussirez vous à dénicher également l’oeuf en or caché par le lapin de Pâques et à remporter la grande surprise de Pâques ?

Encadrés par nos animatrices qualifiées, les enfants pourront ensuite réaliser un pot de fleurs personnalisé, adapté à leur âge, et repartir avec un sarment de vignes. Entre chasse aux oeufs, dégustation de chocolats et atelier jardinage, cette animation de Pâques permettra aux enfants de passer un grand moment d’amusement !

Dégustation de vins pour les adultes

De leur côté, les adultes pourront découvrir les vins du Domaine de Champlong en compagnie de la famille Lauper, propriétaire du Domaine. Plusieurs cépages seront proposés à la dégustation : Chasselas, Riesling-Sylvaner, Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Divico et Le Baron (assembl. Gamaret/garanoir). Ils seront accompagnés de petits salés et de tomme au marc.

Pour les enfants, un petit bar à sirops leur sera proposé.

Des animaux pour finir en beauté

Les familles qui le souhaiteront pourront également rencontrer les vaches et les poules du Domaine. Une belle façon de clôturer les fêtes Pâques en douceur !

Toutes les infos sur https://www.pakatrap.com/

Autre lieu Genève Genève Genève

