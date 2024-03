PAKATRAP – Chasse aux œufs, atelier cuisine et dégustation de vins à Peissy Autre lieu Genève, vendredi 29 mars 2024.

PAKATRAP – Chasse aux œufs, atelier cuisine et dégustation de vins à Peissy A Pâques, RDV au Domaine de la Devinière où la gourmandise est de mise avec une chasse aux oeufs dans les vignes, un atelier cuisine pour les enfants et une dégustation de vins pour les adultes. 29 et 30 mars Autre lieu A partir de CHF 29.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T10:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Labellisé bio depuis 1995, le Domaine de la Devinière compte 13 hectares de vignes situés sur Satigny et ses différents hameaux : Bourdigny, Chouilly et Peissy. C’est à Peissy, dans le cadre enchanteur de la salle de la Tuilière, que la famille Cretegny vous attend pour une chasse aux oeufs au cœur du vignoble.

Chasse aux œufs et atelier cuisine pour les enfants

Imaginez une chasse aux œufs en famille avec une vue plongeante sur le Jura, les vignes à perte de vue, et les chevaux dans les prés… c’est dans cet environnement exceptionnel que nous vous proposons de partir à la recherche des œufs de Pâques avec vos enfants !

Encadrés par nos animatrices qualifiées, les enfants participeront ensuite à un atelier cuisine autour du chocolat. Au programme, de délicieux desserts au chocolat qui raviront les papilles des petits comme des grands !

Dégustation de vins pour les adultes

De leur côté, les adultes pourront découvrir les vins du Domaine de la Devinière en compagnie de la famille Cretegny, propriétaire du Domaine.

Plusieurs cépages seront proposés à la dégustation : chasselas Sélection, Tourelle, Sauvignon Blanc, Gamay, Pinot Noir ou encore Devin. Ils pourront être accompagnés d’une planchette de charcuterie et de tomme, à réserver en même temps que vos entrées à l’animation.

Pour les enfants, un jus de raisin fait maison leur sera proposé pendant leur atelier créatif.

Toutes les infos sur https://www.pakatrap.com/

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/pakatrap-chasse-aux-ufs-atelier-cuisine-et-degustation-de-vins-a-peissy »}] [{« link »: « https://www.pakatrap.com/ »}]

DR