Pakalo Le Mounguy, 2 avril 2022, Marseille.

Pakalo

Le Mounguy, le samedi 2 avril à 21:00

Pakalo est un duo originaire d’Avignon, composé des voix de deux amis d’enfance, Marie et Léo. Complice et fraternelle, leur musique mélange les notes sucrées d’une pop très actuelle aux codes d’un rap moderne et épuré, mêlé de fraîcheur et d’amertume. Pakalo parle d’amour et d’amitié, entre airs mélancoliques, rythmes dansants et refrains fédérateurs. Soudés dans leur aventure et amoureux de la vie, leur poésie raconte avec simplicité et bienveillance un vécu riche en émotions et en questionnements face au monde et face à eux-mêmes. Tu peux les retrouver juste ici : linktr.ee/pakalo Début du concert à 21H Entrée libre

Entrée libre

♫♫♫

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T23:30:00