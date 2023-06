Un jour, Un sport PAJ Tiercé Tiercé, 24 juillet 2023, Tiercé.

Un jour, Un sport 24 – 28 juillet PAJ Tiercé Le tarif est fixé en fonction du quotient familial. Soit de 97.50€ pour les quotient inférieur à 400 à 150€ pour les quotients de plus de 1600.

L’objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes de renforcer leurs apprentissages afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire tout en découvrant des activités et des loisirs variés. Le projet pédagogique de cette «Colo apprenante» prévoit, en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, des séances de renforcement des apprentissages dans le domaine suivant : Activités physiques et sportives. Il sera proposé sur la durée du séjour différentes activités visant à renforcer les compétences scolaires des jeunes encadrés par des Brevetés d’Etat pour les activités spécifiques : Découverte du paddle et du kayak en eau vive et en eau calme , Découverte de la faune et de la flore lors des différentes activités sportives, Découverte et maîtrise de soi par la pratique d’activité à sensations, Développement de l’esprit d’équipe et du fair-play . Ces moments d’apprentissage seront réalisés en milieu naturel et collectif . Des bilans seront réalisés quotidiennement pour échanger sur les apprentissages de la journée pour chaque enfant. Par la pratique d’activités physiques sportives nouvelles, les enfants pourront s’éveiller et apprendre sur eux-mêmes. D’une manière ludique, en milieu naturel, les jeunes renforceront leurs compétences et connaissances. Une sensibilisation sera également apportée aux enjeux de la citoyenneté et des gestes éco-responsables via des activités ludiques proposées par l’équipe d’animation. Sur d’autres temps, ce renforcement se fera en lien avec les activités ludiques et culturelles proposées par les Moniteurs Brevetés d’État et l’équipe pédagogique du séjour : activités multisports, veillées, grands jeux

PAJ Tiercé Rue de Porte Bise – 49125 Tierce Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « emilie.beslant@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

multisport sport d’eau