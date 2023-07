Séjour poney PAJ Familles Rurales La Dune de Pirou Pirou-Plage, 17 juillet 2023, Pirou-Plage.

Séjour poney 17 – 21 juillet PAJ Familles Rurales La Dune de Pirou 220€ (30€ avec subvention colo apprenante)

Le séjour se déroule à La Dune de Pirou dans la Manche, en bord de mer. En plus de l’exploration de ce milieu spécifique (à définir avec le groupe : randonnée, baignade, balade sur la plage…), les enfants pratiqueront quotidiennement des activités équestres et autour du cheval.

PAJ Familles Rurales La Dune de Pirou 11 rue Huguet de Sémonville Pirou-Plage 50770 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « acm.carrouges.familles.rurales@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767784482 »}, {« type »: « link », « value »: « https://drive.google.com/drive/folders/1ZEs8zyYNtBiPX_MXsVfkL-UMyFMoP7U3?usp=sharing »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-21T07:30:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

poney mer

Photo