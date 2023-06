Objectif Haute-Savoie PAJ du Pont De Sales Sixt Fer à Cheval Sixt-Fer-à-Cheval, 17 juillet 2023, Sixt-Fer-à-Cheval.

Objectif Haute-Savoie 17 – 21 juillet PAJ du Pont De Sales Sixt Fer à Cheval 50€

Ce séjour s’inscrit dans une volonté d’amener les jeunes vers des activités sportives de pleine nature alliant dépassement de soi, appréciation de son environnement tout en sortant de sa zone de confort.

Cette édition « Objectif Haute-Savoie » fera l’objet de toutes sortes d’initiations et de découvertes les plus insolites les unes que les autres…

Ce projet émane d’un gros travail en concertation étroite avec l’établissement du collège Calypso, l’éducateur sportif de la ville de Montreuil-Bellay et une Prof d’histoire & géographie.

Ce séjour a vu le jour grâce aux Covid. En effet ce dernier a pousser les animateurs du territoire à se réinventer, à trouver une nouvelle forme d’animation et c’est ce qui a rendu possible un travail partenarial aussi fort entre le CSCI et le Collège du secteur. Les 2 animateurs dispensant près de 6h d’animation par semaine tout au long de l’année a permis à un petit groupe de jeunes du collège de se mobiliser et de travailler ce séjour. L’occasion de monter ce type de projet répondant aux critères du dispositif colo apprenantes est salué par toute l’équipe éducative, les parents et les élus locaux.

Les 2 animateurs souhaitent développer les séjour itinérants sportifs et ont poser un objectif 2023 : après celui de gravir le Puy de Sancy l’année dernière, c’est celui décourvir les richesses de la Haute-Savoie en utilisant plusieurs moyens de déplacements allant même jusqu’à s’initier au bivouac de pleine nature.

Un petit groupe d’une dizaine de jeunes nous ont sollicité pour développer cette expérience de camps itinérant à l’image de séjour de rupture, où le tout confort et la connexion internet s’effaçent au premier instant.

Ce séjour va se dérouler en itinérance en quasi autonomie en variant tous les modes de déplacements : Marche à pied, diverses embarcations, et moyens de transports propre à la région alliant découverte du patrimoine naturel, culinaire et environnemental.

La variation des modes de déplacements sera assez fréquente afin de rallier les différents points de rendez-vous pour les activités pédagogiques et sportives.

PAJ du Pont De Sales Sixt Fer à Cheval sixt fer à cheval Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0241523899 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

