Dans le cadre de la veille éducative, ce moment convivial est l'occasion d'échanger autour des parentalités, sur l'éducation des enfants. L'accès est complètement libre et gratuit, vous pouvez même apporter votre repas et déjeuner sur place.

Jeudi 18 janvier 2024, 12h30-14h30
PAJ
Rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu
31700 Haute-Garonne
Occitanie

