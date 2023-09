Initiation tablettes et smartphones PAJ Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Initiation tablettes et smartphones PAJ Cornebarrieu, 26 octobre 2023, Cornebarrieu. Initiation tablettes et smartphones Jeudi 26 octobre, 10h30 PAJ Cette action organisée en collaboration avec les jeunes du Point Accueil Jeunes (PAJ) s’adresse aux personnes déconnectées qui souhaitent bénéficier des conseils et astuces pour utiliser à bon escient tablettes et téléphones. La matinée sera clôturée par un repas convivial (chacun apporte quelque chose) entre les participants.

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72 PAJ Rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

