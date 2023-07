Mini camps sport nature PAJ Base de loisirs de la Dathée Vire Normandie Catégories d’Évènement: Calvados

Vire Normandie Mini camps sport nature PAJ Base de loisirs de la Dathée Vire Normandie, 21 août 2023, Vire Normandie. Mini camps sport nature 21 – 25 août PAJ Base de loisirs de la Dathée 150€ Mini camps de 5 jours 4 nuits sur le PAJ du lac de la Dathée ouvert pour des jeunes de 8 à 13 ans. PAJ Base de loisirs de la Dathée 1 rue des Halles, 14500 Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « sports@villers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.78.76.19.49 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T11:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:55:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T14:30:00+02:00 Sport de nature Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu PAJ Base de loisirs de la Dathée Adresse 1 rue des Halles, 14500 Ville Vire Normandie Departement Calvados Age min 8 Age max 13 Lieu Ville PAJ Base de loisirs de la Dathée Vire Normandie

PAJ Base de loisirs de la Dathée Vire Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire normandie/