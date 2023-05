RDV aux jardins « Les musiques du jardin » 1 rue du Château, 2 juin 2023, Paizay-Naudouin-Embourie.

Construit au XIVe siècle, agrandi au XVIe siècle et transformé au XIXe siècle, à la fois château-fort et château Renaissance, Saveilles se laisse voir depuis le parc entièrement clos de murs ou depuis le cheminement au bord de ses douves en eau..

1 rue du Château Château de Saveilles

Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine



Built in the 14th century, enlarged in the 16th century and transformed in the 19th century, Saveilles is both a fortress and a Renaissance castle. It can be seen from the park, which is entirely enclosed by walls, or from the pathway along the moat.

Construido en el siglo XIV, ampliado en el siglo XVI y transformado en el siglo XIX, Saveilles es a la vez una fortaleza y un castillo renacentista. Se puede contemplar desde el parque, totalmente cerrado por murallas, o desde el camino que bordea el foso.

Jahrhundert erbaut, im 16. Jahrhundert vergrößert und im 19. Jahrhundert umgebaut, gleichzeitig Festung und Renaissanceschloss, Saveilles lässt sich vom vollständig ummauerten Park oder vom Weg am Ufer seiner Wassergräben aus betrachten.

