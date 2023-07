Balade animée « à bicyclette » en deux parcours Paizay-le-Tort Melle, 15 septembre 2023, Melle.

Balade animée « à bicyclette » en deux parcours Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h30 Paizay-le-Tort Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 50 personnes.

« Sur les traces de la résistance Melloise » est une promenade historique, animée par Nadine Perrigaud-Gallas, bibliothécaire, et Michel Pineau, citoyen mellois. La médiathèque de Melle propose une balade à bicyclette composée de deux parcours, à la découverte des lieux emblématiques de la Résistance melloise sur la commune nouvelle. Cette promenade vous conduira, le matin, du cimetière de Paizay-le-Tort à Melle et l’après-midi, du château de Chaillé au centre-ville de Melle.

Deux parcours vous sont proposés :

– Parcours de 20 km : départ 10h au cimetière de Paizay-le-Tort et retour à Melle vers 13h, repas libre.

– Parcours de 5 km : départ 14h30 au château de Chaillé à Saint-Martin-lès-Melle et retour au centre ville de Melle vers 16h.

Paizay-le-Tort Paizay-le-Tort, 79500 Melle Melle 79500 Paizay-le-Tort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 27 24 56 http://www.mairie-melle.fr https://www.facebook.com/MairiedeMelle;https://twitter.com/VilledeMelle;https://www.instagram.com/ville_de_melle/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 27 91 09 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-melle.fr »}] Paizay-le-Tort est un petit village de l’ouest de la France. Le village est situé dans le département des Deux-Sèvres en région Poitou-Charentes. Le village de Paizay-le-Tort appartient à l’arrondissement de Niort et au canton de Melle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

©Médiathèque de Melle