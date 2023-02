PAISIBLE RETRAITE PRODUCTION LE COMPLEXE DU RIRE ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Catégories d’Évènement: Isère

PAISIBLE RETRAITE PRODUCTION LE COMPLEXE DU RIRE

Peter Dervillez, Evelyne Cervera.

Un spectacle à la date du 2023-05-05 au 2023-05-05 20:30.
Tarif : 12.0 12.0 euros.

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND
Saint-QUENTIN FALLAVIER
Isère

Et si la tranquilité n'était pas le plus important ? Nicole une septuagénaire placée en maison de retraite contre son gré va rencontrer son aide-soignant. Ben trop optimiste et envahissant. Ces deux personnages vont apprendre à se connaitre et à se comprendre, une cohabitation drole, émouvante et SURPRENANTE. Des fous rires qui promettent une belle soirée.

