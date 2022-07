Pais et Filhos, 13 octobre 2022, .

Pais et Filhos



2022-10-13 20:00:00 – 2022-10-13 22:30:00

En portugais, surtitré en français.

Pedro Penim metteur en scène et comédien désormais à la tête du Théâtre National de Lisbonne, revisite l’un des plus célèbres et puissants romans de la littérature mondiale et y incorpore une question controversée du débat contemporain, galvanisée par l’activisme révolutionnaire queer : l’abolition de la famille. Mêlant éléments autobiographiques et mondes fictifs, il cherche à élargir le débat sur la parentalité et la famille.

