Pair et Manque

Théâtre du Blanc-Mesnil, le samedi 19 juin à 20:00

Rien ne devait venir perturber le quotidien de ces 3 quinquas amis d’enfance, habitués à se réunir tous les dimanches soirs pour boire des coups, faire et défaire le monde : mais cette fois elle est là… Ils se lancent alors dans une partie de strip-roulette qui va révéler bien plus que les corps… Jean était pourtant sûr de gagner. Patrick lui, doutait de l’efficacité des gels hydro-alcooliques. Quand à Simon, ignorait-il vraiment qui elle est…? Faites vos jeux, rien ne va plus.

Tarifs: de 12.5€ à 38€

Avec Vincent Lagaf' et Christian Vadim

2021-06-19T20:00:00 2021-06-19T21:30:00

