Place de la Mairie, le samedi 24 juillet à 20:00

– 20h : Groupe PAINTOTAL : Lauréat de la 3ème édition de « La Destrousse fête la musique » – 21h30 : Groupe TELEPHOMME : Tribute du groupe TÉLÉPHONE

Gratuit

♫ROCK♫ Place de la Mairie 13112 La Destrousse

2021-07-24T20:00:00 2021-07-24T23:00:00

