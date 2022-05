PAINT, PAINTING, PAINTER Le SHED,centre d’art contemporain de Normandie (site Gresland) Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

du samedi 14 mai au dimanche 17 juillet à Le SHED, centre d’art contemporain de Normandie (site Gresland)

Un nouveau tour de force du SHED, qui a transformé le vaste espace brut de cette friche industrielle en musée avec 400m² de cimaises construites pour l’occasion. Y sera présentée une large partie de la collection de peintures du Frac Normandie Rouen : de l’abstraction et la matière picturale (PAINT) vers la figuration (PAINTING), pour finir en apothéose avec la vidéo Painter, de McCarthy, un portrait au vitriol de la figure du peintre. **VERNISSAGE le samedi 14 mai à partir de 18h** NAVETTE depuis Paris pour le vernissage, reservation [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-shed-centre-d-art-contemporain-de-normandie/evenements/vernissage-navette-depuis-paris) – **EXPOSITION du 14 mai au 17 juillet 2022** OUVERTURE du vendredi au dimanche, de 14h à 18h et sur rendez-vous Avec les oeuvres de Silvia Bächli, Cécile Bart, Ingrid Berger, Florent Boilley, François Bouillon, Jérôme Boutterin, Marian Breedveld, Damien Cabanes, Marieta Chirulescu, Jean Degottex, Morgane Fourey, Bernard Frize, Philippe Garel, Véronique Joumard, Anne-Marie Jugnet et Alain Clairet, Karin Kneffel, Maëlle Labussière, Élodie Lesourd, Lucas L’Hermitte, Rodolphe Mabille, Paul McCarthy, Karl Moro, John Murphy, Camila Oliveira Fairclough, Pascal Pesez, Kotscha Reist, Timothée Schelstraete, Christian Sorg, Marthe Wéry

Gratuit

Exposition du 14 mai au 17 juillet 2022 / vernissage le samedi 14 mai à partir de 18h Le SHED,centre d’art contemporain de Normandie (site Gresland) 12 rue de l’Abbaye 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

