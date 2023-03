Matinée Randonnée Painblanc Painblanc Painblanc Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Painblanc

Matinée Randonnée Painblanc, 14 mai 2023

2023-05-14 08:00:00 – 2023-05-14 17:00:00

Côte-dOr Painblanc . Venez profiter d’une matinée randonnée pédestre le dimanche 14 mai au Hameau de Pasquier à Painblanc.

Au programme 3 nouveaux parcours de 7km (3€), 14km (4€) et 23km (5€), -8ans=0€, départs 8h à 9h à l’étang de Pasquier. Plusieurs ravitaillements sur les parcours sont assurés jusqu’à midi. Café +brioche offerts au départ.

Repas ouvert aux marcheurs et aux non marcheurs le midi: omelette géante avec salade, fromage et dessert, sous chapiteau au tarif de 10€/personne, réservation obligatoire jusqu’au 1er mai. cfpainblanc@gmail.com Painblanc

