Samedi 27 novembre, 18h00 FIFRE CREW: I-JOSHUA/KAMA DUB/SHAKTI * https://www.instagram.com/fifre_crew_family/?fbclid=IwAR00qhoAOsTQ82Yt1G5aVOiTN_99bGk3Lk8toElW9hDLSOTgAksdP5Z7lj8 https://www.facebook.com/FifreCrew/ *

samedi 27 novembre – 18h00 à 22h30

* PAINBAR 5 place de la République, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Home

Painbar est un lieu créé par trois copains adeptes des bons produits et de la bonne ambiance, où vous pouvez acheter du pain, boire un coup et même rester manger.

Un lieu de quartier qui vous accueille midi et soir, du mardi au samedi. Pour en savoir plus, scrollez notre fil Instagram ou bien découvrez notre menu du moment !

