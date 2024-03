Pain traditionnel et naturel Rue du Musée Nancray, samedi 10 août 2024.

Dans une démarche de transmission et de partage, Yohann DIRAND, boulanger, vous propose de découvrir les secrets de la panification à l’ancienne dans le four à pain historique du musée.

Après une présentation générale, vous pétrirez la pâte à la main dans une maie. Durant les 3 heures de la levée, une approche différenciée synthétisera différents aspects du sujet (technique, historique, anthropologique, bibliographique). Viendra ensuite le temps du façonnage à la main des pâtons et de leur enfournement. 20 20 EUR.

Début : 2024-08-10 10:00:00

fin : 2024-08-10 16:00:00

Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

