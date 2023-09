Pain maudit Atelier du Plateau Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Traversée vocale, instrumentale et électronique, Pain maudit retrace la mystérieuse affaire du « pain qui rend fou ».

En août 1951, à Pont-Saint-Esprit, des habitants sont victimes d’une intoxication alimentaire qui mute en crises hallucinatoires. Bêtes immondes, chimères et flashes colorés peuplent les délires des villageois.

Dans ce spectacle, entre fait réel et fiction, les chanteurs déploient leurs foisonnantes capacités vocales et théâtrales pour faire entendre les failles psychiques des victimes mais aussi les peurs des responsables politiques face à une telle crise, dont les raisons n’ont jamais été clairement élucidées.

avec : Elise Dabrowski, voix, contrebasse, composition, textes, Eric Broitmann, composition, live électroacoustique, Angèle Chemin, soprano, flûte, Vincent Vantyghem, baryton, Alexandre Pallu, voix off enregistrée

