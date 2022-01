Pain, amour et chocolat 2022 Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Pain, amour et chocolat 2022 Antibes, 14 février 2022, Antibes. Pain, amour et chocolat 2022 Antibes

2022-02-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-16 19:00:00 19:00:00

Antibes Alpes-Maritimes Antibes Alpes-Maritimes Organisé par la CCI italienne et le Syndicat des Boulangers Patissiers des Alpes-Maritimes.

A l’occasion de la Saint valentin, cet évènement original et international réunit les meilleurs producteurs italiens, français et étranger. accueil@antibesjuanlespins.com +33 4 22 10 60 01 https://www.antibesjuanlespins.com/ Antibes

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibes Adresse Ville Antibes lieuville Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibes Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Pain, amour et chocolat 2022 Antibes 2022-02-14 was last modified: by Pain, amour et chocolat 2022 Antibes Antibes 14 février 2022 Alpes-Maritimes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes