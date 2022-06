Festival en Brocéliande des poésies contemporaines ET DIRE ET OUÏSSANCE Territoire de Brocéliande Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Festival en Brocéliande des poésies contemporaines ET DIRE ET OUÏSSANCE Territoire de Brocéliande, 22 juin 2022 20:30, Paimpont. 22 juin – 3 juillet Sur place Gratuit dixitpoetic@gmail.com, 0299078549, https://dixitpoetic.fr/ Et Dire Et Ouïssance est un festival itinérant sur le territoire de Brocéliande, qui invite des poètes d’aujourd’hui à arpenter Brocéliande pour donner des lectures ou performances de leurs textes. Et Dire Et Ouïssance est un festival itinérant sur le territoire de Brocéliande, qui invite des poètes d’aujourd’hui, de renommée nationale voire internationale, à arpenter Brocéliande pour donner des lectures ou performances de leurs textes. Ces lectures et performances sont organisées dans des moments permettant aux artistes et aux gens de se rencontrer après : dégustations, banquet, brunch… C’est aussi l’occasion de découvrir Brocéliande sous d’autres aspects. Territoire de Brocéliande 35380 Paimpont 35380 Paimpont Ille-et-Vilaine mercredi 22 juin – 20h30 à 22h30

jeudi 30 juin – 19h30 à 21h30

vendredi 1er juillet – 18h00 à 19h30

samedi 2 juillet – 09h30 à 11h00

samedi 2 juillet – 15h00 à 16h00

samedi 2 juillet – 19h30 à 21h00

dimanche 3 juillet – 10h30 à 12h00

dimanche 3 juillet – 17h00 à 18h00

Détails Heure : 20:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Territoire de Brocéliande Adresse 35380 Paimpont Ville Paimpont Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Territoire de Brocéliande Paimpont Departement Ille-et-Vilaine

Territoire de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpont/

Festival en Brocéliande des poésies contemporaines ET DIRE ET OUÏSSANCE Territoire de Brocéliande 2022-06-22 was last modified: by Festival en Brocéliande des poésies contemporaines ET DIRE ET OUÏSSANCE Territoire de Brocéliande Territoire de Brocéliande 22 juin 2022 20:30 Paimpont Territoire de Brocéliande Paimpont

Paimpont Ille-et-Vilaine