Et Dire Et Ouïssance est un festival itinérant des poésies contemporaines se déroulant sur le territoire de Brocéliande. Il réunira des poètes d'aujourd'hui ainsi que des artistes liés à la poésie.

Le festival Et Dire Et Ouïssance est un festival itinérant des poésies contemporaines se déroulant sur le territoire de Brocéliande, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Il réunit des poètes d'aujourd'hui ainsi que des artistes liés à la poésie : 7 poètes et 2 créateurs sonores sont invités pour la 10ème édition du festival.

Programme

Mercredi 28 juin – 20h30 – Projection du film Poet (Kazakhstan) de Darezhan Omirbayev (2022)

—* La projection sera suivie d’un pot offert et d’une discussion autour du film

* Entrée : 4€ (tarif réduit)

* Cinéma L’Hermine 33 rue de l’Hermine 35380 Plélan-le-Grand Jeudi 29 juin – 19h30 : Spécial Haïti avec Jean D’Amérique et James Noël

* Discussion et dégustation offerte de boissons locales suivront la lecture.

* Gratuit

* Librairie-café La Clef des Mondes 14 place de la république 35380 Plélan-le-Grand Vendredi 30 juin – 19h30 : Poètes à Volonté avec tous les auteurs du festival

* Lecture gratuite

* Sera proposé un buffet biovégétarien et local à volonté, préparé par la Maison d’Ernestine : tarif libre (sauf boissons) / Sur réservation jusqu’au 28/06 : 02 99 07 85 49 /dixitpoetic@gmail.com

* La Maison d’Ernestine Place du Pâtis Vert 56430 Concoret Samedi 1er juillet – 9h30 : Lecture autour du lac avec Jacques Lèbre

* Discussion avec l’auteur et café et viennoiseries offerts à l’issue de la lecture

* Gratuit

* Centre de l’Imaginaire Arthurien Château de Comper 56430 Concoret Samedi 1er juillet – 15h : Paysage Augmenté, lecture performée de Virginie Gautier (poète) & Michel Bertier (créateur sonore)

* Gratuit

* Médiathèque Julien Gracq 18 rue Nationale 35380 Plélan-le-Grand Samedi 1er juillet – 19h30 : « Y’en a qui disent » : Performance sonore d’Anaël Castelein (poète) & Fred Pinault (créateur sonore)

* Lecture gratuite

* Possibilité de dîner sur place (repas végétarien ou végétalien), réservation (places limitées) et tarifs au 06 88 56 12 65

* La Barakafé 2, rue du parc de pentière 35750 Saint-Gonlay Dimanche 2 juillet – 11h : Lectures de Marina Skalova (Russie)

* Possibilité de visite guidée du jardin médicinal à 9h30, sur inscription (payante : 10€/gratuite pour les moins de 15 ans).

* Possibilité de pique-niquer sur place avec les auteurs et l’équipe de Dixit Poétic (apporter son panier)

* Kalon Gwez, le Jardin de l’Arbre de Vie 28 Lantu 35380 Maxent Dimanche 2 juillet – 17h : performance finale de Charles Pennequin

* Performance suivie du pot de clôture offert par Dixit Poétic

* Jardin des Augustins 1 esplanade de Brocéliande 35380 Paimpont Territoire de Brocéliande 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine

