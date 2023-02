LA NUIT DU CIRQUE 2023 Spectacle Rythm’n Balles de Laurent Pareti et initiation aux arts du cirque. Salle polyvalente Paimpont Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Spectacle Rythm'n Balles de Laurent Pareti et initiation aux arts du cirque.

https://www.la-loggia.net/saison-culturelle/la-nuit-du-cirque-23-1/ LA NUIT DU CIRQUE

Du 17 au 19 novembre 2023

Organisé par l’association LA LOGGIA >>> Spectacle Rythm’n Balles de Laurent Pareti

Dimanche 19 novembre à 17h • Salle polyvalente de Paimpont • Tout public • Gratuit

Rythm’n balles peut se revendiquer comme un spectacle de stand-up jonglé rythmé. Après 25 ans de carrière en tant que jongleur, il apparaît évident à Laurent Pareti de créer un solo qui parle de sa spécialité. Pour partager son histoire, son expérience et sa passion. Qu’est-ce qui le pousse chaque jour à faire et refaire les mêmes gestes depuis des années ? >>> Envie de s’essayer aux arts du cirque ?

La Loggia a tout prévu et vous propose d’assister à un week-end d’initiation dans le cadre de la 5éme édition de La Nuit du Cirque. Il sera animé par la compagnie La plaine de joie, le Collectif Noom et Laurent Pareti. Vous aurez l’occasion de participer à des ateliers d’acrobaties parents-enfants, un stage de clown, une initiation à la roue allemande, jonglage, … https://youtu.be/nuZ2kqQKlJs Salle polyvalente Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine LA NUIT DU CIRQUE

