Nuit de la Lecture Médiathèque de Paimpont Paimpont, 19 janvier 2024, Paimpont.

Proposé par Dixit Poétic 2024

Lecture déambulatoire ouverte à toutes et tous dans les rayons de la médiathèque

Chacun apporte des textes à partager, ses propres textes ou des textes d’auteurs

Pour un buffet dînatoire partagé, chacun apporte une chose solide et/ou une chose liquide

Le tout sera de déguster textes et mets dans la bonne humeur

Rens. dixitpoetic@gmail.com / 02 99 07 85 49

