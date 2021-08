Paimpont Le pont du secret, Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine, Paimpont Faygo en concert full band au Pont du secret Le pont du secret, Ille-et-Vilaine Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Faygo en concert full band au Pont du secret Le pont du secret, Ille-et-Vilaine, 29 août 2021 19:00, Paimpont. Dimanche 29 août, 19h00 Sans réservation. Tarif : 5€ Faygo en concert full band au Pont du secret Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer :

En exclusivité en Bretagne Faygo au grand complet (oui oui avec les cuivres ?)

La dernière date de concert pour notre saison d’été

on vous concoctera des tartines maison au feu de bois ?

La taverne et la paillotte seront opérationnels

Entrée 5€

Pas de réservations

