TIMBRES DE PEAUX > sortie de résidence de Galapiat Cirque Espace de l’Étang bleu Paimpont, 28 avril 2023 19:30, Paimpont.

Spectacle sur des gens en lutte contre l’absurde et les injustices, des gens qui enquêtent, entrent en résistance, des gens qui, ensemble, trouvent des solutions. 28 et 29 avril 1

TIMBRES DE PEAUX

GALAPIAT CIRQUE

Solo accompagné sous yourte | Sortie de résidence

Le 28 avril à 19h30 & le 29 avril à 18h

Cour de l’école Les Mains Vertes à Plélan-le-Grand • Dès 10 ans • Gratuit • 1h

Organisé par l’association LA LOGGIA

“On ne fait pas ce qu’on veut” dit-on souvent, mais on devrait dire “on ne fait pas ce qu’on peut” et il y a déjà beaucoup à faire.” Inconnue, place du marché de Guingamp, 03 septembre 1972

Un ancien gardien de phare, resté longtemps seul, se livre à un public entré dans une yourte à l’intérieur chaleureux, tamisé et intime. Il y parle de ses rencontres, de sa vie, de femmes et d’hommes qui sont entrés en lutte contre l’absurde et les injustices. Il y parle des algues vertes qui jonchent les plages de chez lui, du soja, « l’or vert », d’Argentine, de la chlordécone répandue aux Antilles… Il raconte surtout la force des gens qui enquêtent, des gens qui entrent en résistance, des gens qui, ensemble, trouvent des solutions.

L’homme se révolte, manipule objets, infuse des idées, préfère le crayon au lancer de couteaux, et pratique le déséquilibre dans un rapport direct au public, qu’il va mettre à contribution, pour qu’ensemble, des solutions soient trouvées.

| Échange avec les artistes à l’issue de la sortie de résidence |

Espace de l’Étang bleu Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine

