Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit, et le désir. Mais au final, le besoin profond de trouver le moyen de vivre « ensemble ».

ENSEMBLE | CIE JUPON

CIRQUE

Organisé par La Loggia

Ici on nage en eaux troubles. Deux hommes face à face, soumis au hasard. Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre deux êtres. Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit, la petite chanson du désir s’en mêle aussi parfois. Mais au final, le besoin profond de trouver le moyen de vivre « ensemble ».

A la rencontre de deux forces qui s’opposent, il existe un point d’équilibre, fragile, instable et nécessaire. Un équilibre à l’écoute de soi comme de l’autre, un équilibre précaire demandant une attention perpétuelle.

Au centre de cette dynamique, la verticalité du mât chinois offre une nouvelle possibilité. C’est un ancrage au cœur du cyclone, une échelle symbolisant l’aspiration à aller plus haut et plus loin, une invitation à regarder ENSEMBLE.

